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В Киеве прошел марш за права женщин. Видео
08.03.2018 16:18
Активисты правозащитных и феминистских организаций прошли маршем по центру Киева, сообщает "Радіо Свобода". Участники шествия выступали против насилия в отношении женщин, неравенства в оплате труда за одинаковую работу и других дискриминационных практик. Активисты также требовали ратификации Украиной Стамбульской конвенции против домашнего насилия. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Марш против дискриминации женщин состоялся в столице Украины Фото: EPA Марши феминисток прошли также в Харькове, Львове и других городах Украины.Активисток, которые вышли на марш в Ужгороде, облили краской. 8 марта отмечается Международный женский день.видео Видео: Радіо Свобода онлайн / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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