Активисты правозащитных и феминистских организаций прошли маршем по
центру Киева, сообщает "Радіо Свобода". Участники шествия выступали
против насилия в отношении женщин, неравенства в оплате труда за
одинаковую работу и других дискриминационных практик. Активисты
также требовали ратификации Украиной Стамбульской конвенции против
домашнего насилия. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке | Марш против дискриминации женщин состоялся в столице
Украины Фото: EPA Марши феминисток прошли также в Харькове, Львове
и других городах Украины.Активисток, которые вышли на марш в
Ужгороде, облили краской. 8 марта отмечается Международный женский
день.видео Видео:
Радіо Свобода онлайн / YouTube