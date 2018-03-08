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В Турции задержали 13 подозреваемых в подготовке нападения на посольство США
08.03.2018 16:26
5 марта посольство США в Анкаре прекратило работу из соображений безопасности, на следующий день оно оставалось закрытым. На посольство США в Анкаре могли готовить набег Фото: U.S. Embassy Ankara, TURKEY / Facebook Отмечается, что правоохранители штурмовали несколько зданий в городе, чтобы поймать их.Эти люди, предположительно, связаны с "Исламским государством". 12 из них – сирийцы. Посольство США в Анкаре сообщило 4 марта, что 5 марта не будет работать из соображений безопасности. На следующий день диппредставительство оставалось закрытым.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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