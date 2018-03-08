5 марта посольство США в Анкаре прекратило работу из соображений
безопасности, на следующий день оно оставалось закрытым. На
посольство США в Анкаре могли готовить набег Фото: U.S. Embassy
Ankara, TURKEY / Facebook Отмечается, что
правоохранители штурмовали несколько зданий в городе, чтобы
поймать их.Эти люди, предположительно, связаны с "Исламским
государством". 12 из них – сирийцы. Посольство США в
Анкаре сообщило 4 марта, что 5 марта не будет работать из
соображений безопасности. На следующий день
диппредставительство оставалось закрытым.
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