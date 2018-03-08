Тайную церемонию перехода в англиканство будущей супруги принца Уэльского Гарри, американской актрисы Меган Маркл провел архиерей Кентерберийский. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Свадьба принца Гарри и Маркл состоится 19 мая Фото: ЕРА Издание отмечает, что королевская семья не афишировала событие: обряд был тайным, его провел архиепископ Кентерберийский.На церемонии присутствовали принц Гарри и его отец принц Чарльз, но не было ни старшего брата Гарри герцога Кембриджского Уильяма, ни королевы Елизаветы II, пишет газета.Маркл была протестанткой. Как пишет The Daily Mail, чтобы обвенчаться с принцем Гарри, она не была обязана была принимать англиканство, но сделала это в знак уважения к королеве, которая формально является главой Англиканской церкви.Принц Гарри является пятым по счету в очереди претендентов на британский королевский престол. С будущей супругой он познакомился летом 2016 года. В ноябре 2017 года пара объявила о помолвке.Свадьба Маркл и принца Гарри назначена на 19 мая 2018 года. Она пройдет в Виндзорском замке.По оценкам экспертов, торжество может принести экономике Великобритании около £500 млн ($672 млн). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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