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Маркл приняла англиканство перед свадьбой с принцем Гарри
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08.03.2018 16:34
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Тайную церемонию перехода в англиканство будущей супруги принца
Уэльского Гарри, американской актрисы Меган Маркл провел архиерей
Кентерберийский. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Свадьба принца Гарри и Маркл состоится 19 мая Фото: ЕРА
Издание отмечает, что королевская семья не афишировала событие:
обряд был тайным, его провел архиепископ Кентерберийский.На
церемонии присутствовали принц Гарри и его отец принц Чарльз, но не
было ни старшего брата Гарри герцога Кембриджского Уильяма, ни
королевы Елизаветы II, пишет газета.Маркл была протестанткой. Как
пишет The Daily Mail, чтобы обвенчаться с принцем Гарри, она не
была обязана была принимать англиканство, но сделала это в знак
уважения к королеве, которая формально является главой Англиканской
церкви.Принц Гарри является пятым по счету в очереди претендентов
на британский королевский престол. С будущей супругой он
познакомился летом 2016 года. В ноябре 2017 года пара объявила
о помолвке.Свадьба Маркл и принца Гарри назначена на 19 мая
2018 года. Она пройдет в Виндзорском замке.По оценкам
экспертов, торжество может принести экономике Великобритании
около £500 млн ($672 млн).
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