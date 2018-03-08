Главными рисками для курса гривны в текущем году являются перспективы понижения учетной ставки, неопределенность с траншами , а также негативные тенденции на сырьевых рынках.

Об этом "" рассказали эксперты украинского финансового рынка, передает .

Так, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран главным риском для курса национальной валюты в марте считает крупные выплаты по суверенным обязательствам. Он напомнил, что в текущем месяце Украина должна выплатить порядка $1,5 млрд.

"Плюс мы не знаем, когда на рынке иссякнет поток долларов аграриев. То есть апрель может нести "сюрпризы", но они сейчас пока еще оцениваются как маловероятные", - добавил знаток.

На необходимость осуществления выплат в счет погашения ОВГЗ указал и финансовый знаток Алексей Кущ. По его словам, снижение процентной ставки может стимулировать нерезидентов выводить свои средства из страны, что, в свою очередь "окажет давление на курс гривны".

При этом старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Вадим Иосуб главный риск для курса гривны видит в неопределенности с новыми траншами международного валютного фонда (МВФ).

"В частности, международные кредиторы недовольны темпами увеличения тарифов на газ и вопросом антикоррупционного суда", - отметил он.

В свою очередь старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин опасается негативных тенденций на глобальных рынках. В частности, речь идет о возможном выводе капитала, вложенного ОВГЗ.

"Эти горячие деньги как зашли, так и экстренно будут выходить, что сильно ударит по гривне, и она тогда обратно отлетит к 27 грн/$1", - заявил знаток.

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