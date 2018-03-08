Находясь на посту в поселке Козин близко резиденции президента Украины Петра Порошенко сотрудник полиции полка особого назначения покончил с собой. Об сообщил спикер ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, передает УНН.

Известно, что трагедия случилась еще 23 февраля. По словам представителя полиции, самоубийство "произошло близко от резиденции, но на посту".

"Факт таковой имеется (самоубийства сотрудника полка полиции особого назначения на посту возле пгт Козин, близко от резиденции Порошенко, - ред.). Сейчас проводится расследование. Открытое уголовное производство", - пояснил Жукович.

Согласно предварительной информации, сотрудник полиции совершил самоубийство из табельного оружия.

По информации "Страны", погибший - старший сержант Сергей Галасюк. По факту его гибели уголовное производство открыто по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве.

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