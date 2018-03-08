По предварительной информации Нацполиции, полицейский застрелился
из табельного оружия. Нацполиция расследует самоубийство своего
сотрудника Фото: Національна поліція України / Facebook "Факт
таковой имеется. Сейчас проводится расследование. Открытое
уголовное производство", – сказал Жукович.На вопрос о том, охранял
ли сотрудник полиции резиденцию президента, представитель
Нацполиции ответил, что "это произошло близко от резиденции, но на
посту".По словам Николая Жуковича, случай произошел еще 23 февраля.
По предварительной информации, полицейский совершил самоубийство из
табельного оружия.
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