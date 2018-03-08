История с «кокаиновым скандалом», связанная с попыткой контрабанды 389 килограммов наркотика из Аргентины в Россию, – контрабанды, что осуществлялась через дипломатической почты, с каждым днем обрастает все новыми и новыми подробностями.

Оказалось, что транспортировка наркотиков проходила также и через Уругвай, и часть партий российского наркотрафика под «дипломатической крышей» поставлялась через Аргентину из этой латиноамериканской страны. После выяснилось, что у «аргентинских наркокурьеров», которые в большинстве своем причастны к российским спецслужбам, были подельники в ряде европейских стран – в Германии, Нидерландах. А в истории с убийством словацкого журналиста Яна Кучака и его гражданской жены представителями итальянской мафии тоже можно найти наркотический след Кремля.

Все это позднее приведет нас к мысли, что Москва за счет прибыли от продажи наркотических веществ через мафиозные структуры в самом ЕС, финансирует свои спецоперации за границей, как «черным налом», так и «отмытыми деньгами», в том числе пророссийские политические проекты и праворадикальные движения в Европе.

Посмотрите список стран, куда осуществлялась транспортировка «белого порошка»: Германия, Нидерланды, Италия – это наиболее проблемные с точки зрения радикальных движений державы в Западной Европе. И именно в этих странах русские смогли создать рейтинговые правые проекты.

Странные обстоятельства

Дабы не повторяться, и не рассказывать уже и так всем известные детали этого дела, отметим лишь несколько самых значимых моментов.

Итак, 23 февраля власти Аргентины выступили с заявлением, в котором сообщили о поимке пяти российских дипломатов, точнее будет сказать россиян, которые имели осторожный статус. Эти люди были задержаны по обвинению в нелегальных поставках кокаина, что осуществлялись по маршруту: посольство РФ (Буэнос-Айрес) – Россия, Москва. При этом отправка запрещенного товара происходила через диппочты.

«Мы обнаружили 389 килограммов кокаина по цене 50 миллионов евро. Теперь вы имеете представление об объемах продаж кокаина в России», — заявила Патриция Булрих, министр безопасности Аргентины.

Очень удобно, ведь осторожный транспорт и багаж, в соответствии с Венской конвенцией 1961 года, не подлежат досмотру. Операция сама по себе выглядела очень странно. 13 декабря 2016 года новый завхоз посольства России в Аргентине во время ревизии складских помещений на территории школьного комплекса при диппредставительстве, обнаруживает 12 оклеенных клейкой лентой чемоданов. Об этом он сообщает послу РФ Виктору Коронелли.

Последний, не долго думая, звонит в аргентинскую полицию, и предупреждает тех о своей находке. Оказалось, что в чемоданах находился редкой чистоты – 88 процентный кокаин, смешанные с 12 процентами левамизола, ветеринарного глистогонного средства, которое добавляют, чтобы усилить эффект наркотика. Этот товар, как мы позже узнаем, оформлялся бывшим завхозом дипучреждения Али Абьяновым.

«Груз был тщательно спрятан, в этом здании много складских подвальных помещений», – сказал в интервью РБК Виктор Коронелли. Следует также отметить, что такой чистоты кокаин в Аргентину мог попасть, вероятно, лишь из одной страны – из Колумбии, с наркокартелями которой у кремлевских спецслужб давно сложились прекрасные отношения – оружие в обмен на наркотики, о чем отметим ниже.

Далее все просто: упаковки с наркотиком были заменены на пакеты с мукой, а в сами сумки установили GPS-датчики, чтобы отследить, кому предназначалась поставка. В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой.

При этом посылку доставили на самолете Ил-86, который в январе 2016 года вошел в специальный летный отряд «Россия» – он обслуживает полеты высших государственных чиновников России. Позже окажется, что это то самое воздушное судно, на котором в Аргентину (на инаугурацию президента Маурисио Макри) прибыл Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

При этом, все это подали как общую специальную операцию, что была организована властями двух стран. Хотя на самом-то деле, это действительно можно назвать спецоперацией, только по прикрытию и созданию алиби для Кремля. Так сказать, спасти и без того сомнительную честь российского МИДа и запачканные мундиры кремлевских силовиков.

В сухом остатке в Москве были задержаны три человека, еще двое – в Буэнос-Айресе. Самая любопытная деталь во всей этой схеме – задержание в Аргентине Ивана Близнюка и Александра Чикало. Особенно интересен первый персонаж: выходец из России, офицер аргентинской полиции, который отвечал за связи с российскими правоохранителями.

Близнюк регулярно бывал в России, в частности, в 2016 году прослушал курс «Выработка навыков патрульно-постовой службы» в Московском университете МВД имени Кикотя. Близнюк иногда помогал с переводом, в том числе, министру безопасности Аргентины Патрисии Булрич. Кроме того, он является вице-президентом клуба «Русские православные меценаты в Латинской Америке», руководителем которого является пойманный Александр Чикало.

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Однако перед тем, как мы объясним, каким образом в этом деле замешана РПЦ, давайте поговорим о том шаге, который предпринял посол Коронелли.

Кому служишь, г-н посол?

До сих пор до конца неясно, почему посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли решил обратиться с заявлением в местную полицию. Существует на самом деле несколько версий происходящего.

Самая алогичная из них – версия о нежелании посла портить отношения с аргентинскими властями. Это утверждение выглядит точно комичным, так как это бы означало, что Коронелли готов был сдать информацию иностранному государству, власти которого сами решили спустить это дело на тормозах. Понятно, что если бы это было так, если бы Коронелли оказался национальным предателем, то аргентинская сторона должна была бы ему предоставить политическое убежище и защиту от российских спецслужб. А это в условиях латиноамериканской страны сделать невозможно.

Есть во всей этой истории с Коронелли несколько довольно важных моментов.

В то время как аргентинская полиция проводила специальную операцию, как мы уже отмечали ранее, в своей квартире был убит главный советник Латиноамериканского департамента МИД России Петр Польщиков. Следует отметить, что до него это место занимал сам Виктор Коронелли.

Последний признал, что контактировал по поводу кокаиновой проблемы с Москвой, то есть, в том числе и с Польщиковым. Вероятно, Коронелли мог позвонить покойному и рассказать историю о кокаине, тот же, в свою очередь, мог дать намек слить информацию аргентинским властям.

Более того, посол понимал, что означают «случайные» кончины – самоубийства и скоропостижные смерти известных российских дипломатов, которые за последние два года просто пачками умирают в различных частях света. Карлов, Еровинкин, Чуркин, Ширинский, Барашков — этот список можно продолжить.

Между тем, в этой истории наибольший интерес вызывает все-таки фигура Патрушева и то, почему Секретарь Совбеза РФ вообще засветился в этом деле.

Дело в том, что Патрушев, вероятно, долгое время не был осведомлен о расследовании, которое проводит аргентинская полиция. И буквально за пару недель до обнародования информации Секретарь Совбеза РФ прилетает в Буэнос-Айрес на встречу с президентом страны – якобы поздравить того с инаугурацией и забирает с собой груз.

Вся эта история довольно быстро раскрылась после поимки в Германии Андрея Ковальчука, который являлся псевдособственником запрещенного товара, а по факту – прокладкой в вопросе распределения наркотиков в Европе.

Как выяснят позже журналисты издания «Настоящее время», Андрей Ковальчук был сотрудником департамента безопасности МИДа, то есть формально не дипломатом, а выходцем из спецслужб. Кроме того, первый секретарь российского посольства в Аргентине Олег Воробьев сообщил следствию, что познакомился с Ковальчуком в феврале 2016 года на приеме в посольстве по случаю визита в Аргентину делегации МВД.

«Ковальчук представился сотрудником департамента безопасности МИДа. Фотографии с этой встречи сохранились на сайте посольства в Аргентине», — указывает издание.

На одной из фотографий, сделанной во время этой встречи, изображен Ковальчук, а рядом с ним, через два человека стоит офицер безопасности Олег Воробьев, а в центре седовласый мужчина – это замглавы отдела кадров МВД генерал-майор Владимир Викторович Гришин.

В дальнейшем стало известно, что всей спецоперацией по выявлению наркотрафика из Аргентины в Россию руководил начальник управления «К» службы экономической безопасности ФСБ генерал-майор Иван Ткачев.

Известен он тем, что возглавлял оперативное сопровождение следствия по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, получившего по приговору суда 8 лет за коррупцию. По данным источников российской газеты «Коммерсант», о местонахождении Андрея Ковальчука немецкие полицейские узнали от подчиненных генерала Ткачева. Во всяком случае, объявленный в международный розыск Ковальчук был установлен и задержан в рекордно короткий срок.

И вот здесь начинается самая интересная часть. Аргентинский скандал мог быть раскручен, в том числе, и по причине межклановых разборок в Кремле между Патрушевым и главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Последний уже очень давно пытается сместить действующего Секретаря Совбеза с должности. Кстати, не стоит забывать, что скандал с Улюкаевым у Сечина также разыгрался неслучайно. Особенно, если учесть общий бизнес брата Патрушева с экс-министром экономического развития РФ.

«Поддержку Сечину в этом деле мог оказать посол Коронелли (а может быть и сам Лавров) и высокопоставленные сотрудники ФСБ. Вначале они сделали так, что чемоданы наглухо зависли в посольстве. А потом внушили реальному хозяину кокаина (Патрушеву), что только ему по силам вывезти в Россию этот груз. При этом люди Сечина знали: чемоданы под контролем аргентинской полиции и будет международный скандал, который может похоронить карьеру Патрушева. Такая типичная коварная подстава в стиле Сечина», — пишет российский социолог Игорь Эйдман.

Действительно, Патрушев, который знал о поставках – ведь это целое направление и относится к его компетенции – не мог не отправиться за товаром. Проблема в том, что он поздно узнал о запланированной операции. И до сих пор неясно, почему он об этом узнал перед оглашением официальных данных.

Примечательно, что в то время, как в Управлении делами президента России пытались обелить Патрушева, а остальные российские ведомства настаивали на непричастности Ил-86 к поставкам наркотиков, рассказывая о неправильных журналистских трактовках, посол Коронелли отказался комментировать этот вопрос. Он сказал, что это находится не в его компетенции. Впрочем, г-ну Полномочному вряд ли удастся выйти чистым из воды, и, видимо, его все же ждет судьба своих коллег, ушедших в небытие.

Наркотическая история России

Контрабанда наркотиков по дипломатическим каналам еще с середины 70-х годов была бизнесом советских спецслужб. Этим каналом пользовалось в первую очередь ГРУ – советская военная разведка, которая имела наиболее широкую сеть присутствия за рубежом. Разрешение на контрабанду наркотиков было дано специальным решением Политбюро ЦК КПСС с целью дать спецслужбам возможность зарабатывать валюту на свои оперативные нужды и проведение специальных операций.

Однако затем Советский Союз развалился, и к власти пришли представители КГБ, которые затем изменят логотип своей структуры на ФСБ.

Именно при Ельцине КГБ решило взять реванш, и для этого подмяло под себя весь криминальный мир. То, что творилось в России, да и на территории постсоветских стран – группировки, убийства, контрабанда, проституция, все это – дело рук чекистов.

Отдельная криминальная история случилась в Петербурге под личным руководством председателя Комитета по внешним связям мэрии Ленинграда (с 16 мая 1992 года — Санкт-Петербурга) Владимира Путина.

«Согласно показаниям, друг Путина помогал так называемой “Тамбовской” ОПГ провозить контрабандой наркотики из Колумбии в Западную Европу – через порт Санкт-Петербург. Владимир Путин был в то время вице-мэром города на Неве и, по некоторым данным, “охранял” бизнес Иванова. До того как возглавить Федеральное ведомство по контролю над оборотом наркотиков, Иванов был заместителем руководителя президентской администрации и персональным советником Путина, а также возглавлял некоторые госкомпании», – сообщает Борис Райтшустер.

Далее, когда Путин был заместителем мэра Петербурга, с ним случилась кокаиновая история. Так, была попытка продажи списанной подлодки, которая сорвалась из-за сущего пустяка: на покупателя вышло Управление по борьбе с наркотиками США. Однако тогда все удалось решить тихо, без огласки.

Приведя Путина в Кремль, чекисты получили все наиболее важные позиции внутри государства. Более того, они смогли отобрать у ГРУ часть собственности за рубежом, а также подмять под себя наркотические и другие трафики.

Они также смогли подмять ключевые места в вертикали посольств, что раньше вообще было неприкасаемо: все знали, что большая часть работников подобных ведомств – дипломаты, а затем баланс – равное представительство между ФСБ, ГРУ и СВР.

Чекисты так не думали, следовательно полностью взяли под свой контроль МИД, как направление. И это засвидетельствовано было еще до кокаинового скандала, во время истории с депортацией российских «дипломатов» из консульств и консульских учреждений в США. Когда американцы исследовали архивы дипломатических учреждений, они, видимо, удивились, какую малую часть из общего количества работников ведомства составляют именно дипломаты.

Что касается «православных» Близнюка и Чикало, то это обстоятельство показало, что к поставкам наркотиков причастна и Русская православная церковь (РПЦ), которая полностью интегрировалась в различные процессы вместе с ФСБ, и которая сразу же кинулась защищать своих «меценатов» и рассказывать об их чистоте и непорочности, требуя выпустить тех из-под стражи.

Это тоже понятно, ведь священнослужителям не хочется, чтобы раструбили на весь мир (несмотря на то, что все спецслужбы об этом знают), что РПЦ напрочь пронизана сотрудниками ФСБ, особенно за пределами России, а ее представительства за границей, как правило, являются «площадками» для специфической деятельности чекистов.

К слову, еще в 1992 году РПЦ были жалованы привилегии на беспошлинный ввоз такого подакцизного зелья, как табак и спирт.

Конечно, со времен Сталина – после первого архиерейского собора, им же организованного, КГБ полностью подчинила себе церковь: вербовкой занимались в семинариях, архиепископами назначались генералы и т.д. Однако полное соитие произошло после прихода к власти Путина и смерти патриарха Алексия II.

Вот почему никого не должно удивлять, что и светская и так называемая духовная власть в России втянуты в столь грязные вопросы, как контрабанда наркотиков.

Наркотики для правых

Как сообщает аргентинское издание «La Nación», аргентинский груз был не первым. В 2012 и 2015 годах в Европу было отправлено три аналогичных кокаиновых груза под дипломатическим прикрытием из российского посольства.

Мы вспомнили уже о двух обвиняемых из «Клуба русских православных меценатов» в Аргентине. «Организация с аналогичным названием функционирует и в Германии. И связана она с фондом «Русский мир», который критики Кремля считают инструментом влияния Москвы за рубежом, и в котором немаловажную роль играют представители российских спецслужб», – отмечает Игорь Эйдман.

Это частично показывает, на какие деньги Кремль финансирует различные подрывные центры. Вероятно, что на эти же кокаиновые финансы он помогает развить сеть радикальных партий в Европе.

По словам того же Эйдмана, доказательства причастности РФ к наркобизнесу существовали еще в 1990-е годы в Санкт-Петербурге: «В ходе процесса по делу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне, серьезные обвинения были выдвинуты против российских чиновников. По заявлению одного из свидетелей, Виктор Иванов, который позднее возглавил Федеральное ведомство по контролю над оборотом наркотиков, еще в начале 1990-х, будучи сотрудником спецслужб, сотрудничал с представителями организованной преступности».

Был подобный скандал в апреле 2000-го года. Служба новостей американской телерадиокомпании NBC обнародовала отчет ЦРУ и военной разведки США о раскрытии крупнейшего международного канала поставки наркотиков из Колумбии в страны СНГ и в Европу. Главную роль в этом бизнесе играли российские криминальные структуры, якобы заключившие союз с российскими же высокопоставленными спецслужбистами.

Дело было поставлено на конвейер: из России в Колумбию доставляли крупные партии огнестрельного оружия, расплачивались же за него наркотиками. Для поставок использовались самолеты Ил-76, способные принять на борт до 40 тонн груза. Это более пяти тысяч автоматов Калашникова и 360 тысяч магазинов к ним. Назад же шли наркотики. 40 тысяч кг за один рейс.

Если Ил-76 взлетал с военного аэродрома, то проблем, как правило, не существовало, ведь таможня не проверяет такие рейсы. В Южной Америке самолеты садились на временных площадках, любезно подготовленных бойцами Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC). Это крупнейшая повстанческая группировка в стране. Ее отряды контролировали довольно обширные территории, на которых как раз и выращивается кока. FARC финансируется колумбийскими наркокартелями, потому что, пока повстанцы воюют, власти и армия не могут добраться до главных поставщиков наркотиков даже при поддержке США.

Здесь мы вспомним, как в конце нулевых Управление по борьбе с наркотиками США вышло на покупателя, через которого один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире под крышей Кремля – сотрудник российского ГРУ Виктор Бут, должен был поставить оружие для FARC. При этом сделка, вероятнее только, должна была стать бартерной – оружие на наркотики. Сейчас Бут отбывает наказание в американской тюрьме.

И вот теперь, спустя практически двадцать лет, мы имеем аналогичную ситуацию. Более того, деньги, вложенные Кремлем в мафиозные европейские структуры на протяжении последних десятилетий, позволяют ему расправляться с противниками, которые намного беззащитнее него.

Так случилось в Словакии, где произошло первое в истории страны убийство 27-летнего журналиста Яна Кучака и его гражданской супруги Мартины Кушнировой. Главный подозреваемый – итальянская мафия, группировка «Ндрангета».

Это убийство не просто совпало с кокаиновым скандалом, оно было синхронизировано. Видимо, потому, что Кучак и его жена нашли что-то действительно сенсационное, затрагивающее интересы российского руководства, особенно в преддверии выборов в Италии.

Как пишет Владислав Гирман для «Деловой столицы» со ссылкой на статью Роберто Галулло для Il Sole 24 Ore, между российским и итальянским криминалом, в частности, с «Ндрангетой», существует тесная связь. Журналист пишет, что российские криминальные структуры ведут общий бизнес с итальянским криминалом, а также совестно отмывают деньги от продажи оружия.

Думаем, что теперь уж точно можно легко понять, кто убил Яна Кучака и его супругу. Вопрос только один: что такого знал журналист, что его следовало убирать?

Однако кокаиновый скандал показал, что у России нет дна, что она готова идти на любые жертвы и риски. Агонию не остановить – режим начал съедать своих. И об этом необходимо задуматься даже тем в Кремле, кто пытается за счет подобных историй решить свои «шкурные вопросы».

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