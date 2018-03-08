По предварительной информации, сотрудник полиции совершил самоубийство из табельного оружия

Об этом в комментарии " УНН " сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович. Инцидент произошел еще 23 февраля.

"Факт таковой имеется (факт самоубийства сотрудника полка полиции особого назначения на посту возле пгт Козин, близко от резиденции Порошенко, - ред.). Сейчас проводится расследование. Открыто уголовное производство", - сказал представитель полиции Киевщины.

Отвечая на вопрос, охранял этот сотрудник полиции резиденцию Президента, Жукович ответил, что "это произошло близко от резиденции, но в должности".

Также сообщается, что, по предварительной информации, сотрудник полиции совершил самоубийство из табельного оружия.

Как уточняет "Страна", погибший - старший сержант Сергей Галасюк. По факту его гибели уголовное производство открыто по статье Уголовного кодекса о преднамеренном убийстве.

Отметим, поселок городского типа Козин расположен в 30 км от Киева и известный в чем расположением там резиденции, в которой проживает президент.