|Полиция сообщила о самоубийстве старшего сержанта недалеко от резиденции Порошенко
|08.03.2018 16:47
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По предварительной информации, сотрудник полиции совершил самоубийство из табельного оружияВ поселке Козин Киевской области сотрудник полиции полка особого назначения поступил самоубийстве. Инцидент произошел еще 23 февраля, однако полиция его обнародовала и проводила расследования.
Фото: из свободных источников
Об этом в комментарии "УНН" сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович. Инцидент произошел еще 23 февраля.
"Факт таковой имеется (факт самоубийства сотрудника полка полиции особого назначения на посту возле пгт Козин, близко от резиденции Порошенко, - ред.). Сейчас проводится расследование. Открыто уголовное производство", - сказал представитель полиции Киевщины.
Отвечая на вопрос, охранял этот сотрудник полиции резиденцию Президента, Жукович ответил, что "это произошло близко от резиденции, но в должности".
Также сообщается, что, по предварительной информации, сотрудник полиции совершил самоубийство из табельного оружия.
Как уточняет "Страна", погибший - старший сержант Сергей Галасюк. По факту его гибели уголовное производство открыто по статье Уголовного кодекса о преднамеренном убийстве.
Отметим, поселок городского типа Козин расположен в 30 км от Киева и известный в чем расположением там резиденции, в которой проживает президент.
Напомним, вчера, 7 марта, депутата Житомирского областного совета утром госпитализировали после того, как он выстрелил себе в грудь.