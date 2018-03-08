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Скрипаль имел контакты с работником компании, которая разработала "российское досье" на Трампа - СМИ
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08.03.2018 16:50
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Российский шпион Сергей Скрипаль в 2010 году поселился рядом с
консультантом по безопасности компании, которая составила досье на
президента США Дональда Трампа о российском вмешательстве в
президентскую кампанию в 2016 году, пишет The Telegraph. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке В полиции и разведке
Британии считают, что к попытке убийства Скрипаля причастны
россияне Фото: EPA По информации издания Скрипаль переехал в
Солсбери в 2010 году, поселился рядом с консультантом и "знал
его в течение некоторого времени". 4 марта 2018 года в
английском Солсбери в бессознательном состоянии были найдены
Скрипаль и его дочь. Сейчас их состояния называют
стабильным. В полиции и разведке Британии считают, что к
попытке убийства Скрипаля причастны россияне, сообщило издание The
Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул,
что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства
участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента
РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены
подозрениями о причастности РФ к инциденту.10 января 2017
года BuzzFeed опубликовал доклад о "компрометирующих
фактах" на Трампа. В нем представлены "конкретные,
неподтвержденные и непроверенные" сообщения о контактах помощников
Трампа с российскими оперативниками, а также информация о "половых
актах", зафиксированных россиянами. Предполагается, что
доклад подготовил прежний сотрудник британской разведки
Кристофер Стил. Он является директором лондонской фирмы
Orbis Business Intelligence Ltd.
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