Российский шпион Сергей Скрипаль в 2010 году поселился рядом с консультантом по безопасности компании, которая составила досье на президента США Дональда Трампа о российском вмешательстве в президентскую кампанию в 2016 году, пишет The Telegraph. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В полиции и разведке Британии считают, что к попытке убийства Скрипаля причастны россияне Фото: EPA По информации издания Скрипаль переехал в Солсбери в 2010 году, поселился рядом с консультантом и "знал его в течение некоторого времени". 4 марта 2018 года в английском Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. Сейчас их состояния называют стабильным. В полиции и разведке Британии считают, что к попытке убийства Скрипаля причастны россияне, сообщило издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.10 января 2017 года BuzzFeed опубликовал доклад о "компрометирующих фактах" на Трампа. В нем представлены "конкретные, неподтвержденные и непроверенные" сообщения о контактах помощников Трампа с российскими оперативниками, а также информация о "половых актах", зафиксированных россиянами. Предполагается, что доклад подготовил прежний сотрудник британской разведки Кристофер Стил. Он является директором лондонской фирмы Orbis Business Intelligence Ltd. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



