|Повышение цен на электричество в Украине: Порошенко выступил с заявлением
|08.03.2018 17:01
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Президент Петр Порошенко заявил, что против повышения цен для населения за электроэнергию в результате введения RAB-тарифов и сомневается, что они начнут действовать уже в апреле.
Такое заявление прозвучало во время интервью украинским телеканалам.
При этом президент подчеркнул, что именно он настаивал, чтобы был принят закон, вводящий «прозрачную и эффективную конкуренцию» на рынке электроэнергетики.
Глава государства также отметил, что принцип RAB-тарификации является европейским и по нему работают все без исключения страны ЕС.
«Да, надо вводить европейские нормы, выполнять обязательства, которые мы брали в соглашении об ассоциации — а это обязательства и парламента, и правительства, но не президента, к слову. … Но .. украинцы не должны платить за эти прихоти. И цены для населения не должны быть повышены в результате этих реформ», — заявил Порошенко.
«На сегодняшний день у нас в Украине рынка электроэнергии нет. У нас есть введенный в начале 2000-х механизм распределения средств, когда все забирают деньги у промышленности и населения и распределяют их по каким-то совершенно … не хочу сейчас никого обвинять. … Но — по не очень прозрачному принципу», — добавил глава государства.
Напомним, в Украине все облэнерго со временем перейдут на RAB-тарифы, согласно которым для отдельных потребителей электроэнергия подорожает на 350%.
Целый ряд облэнерго уже подал в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), документы с просьбой перевести их на эти тарифы.