Со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013-2017 годах пропало более 10 млрд евро из замороженных по решению ООН в 2011 году ливийских активов. Об этом информирует бельгийский еженедельник Le Vif.

В публикации объясняется, что эти средства контролировались ближайшим окружением свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

По данным на 29 ноября 2013 года, 16,1 млрд евро находились на четырех счетах, открытых для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company.

Известно, что бельгийские власти обнаружили исчезновение значительной части этих средств осенью 2017 года, когда следствие по делу об отмывании денег намеревалось наложить арест на 16 млрд евро. Оказалось, что на четырех счетах осталось чуть более 5 млрд евро.

При этом, по заявлению министерства финансов, Бельгия не принимала решений о размораживании этих авуаров.

По мнению издания, теперь встает вопрос о том, правильно ли Бельгия контролировала заморозку этих фондов.

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