|
Пальчевский: Все толкают меня в эту политику! Я романтик! Меня же какая-нибудь сволочь подстрелит
|
08.03.2018 17:06
|
Украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский в интервью
главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что не
планирует идти в политику. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Пальчевский: Нам бог, если он есть, или Всевышние
посылают все время испытания, и иногда нашего человеческого ума
просто не хватает для того, чтобы оценить, к чему это испытание в
масштабах страны может привести Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com "Вот все меня толкают в эту политику, толкают… Куда?!
Я же романтик! Меня же какая-нибудь сволочь подстрелит, расскажет
какую-нибудь историю…Понимаете, нам бог, если он есть, или
Всевышние посылают все время испытания, и иногда нашего
человеческого ума просто не хватает для того, чтобы оценить то, к
чему это испытание в масштабах страны может привести. К чему
приведет Крым, к чему приведет потеря Донбасса, к чему приведет
Порошенко, к чему приведет Ющенко, которому кричали "Ющенко,
Ющенко!"? И я кричал! Грешен, прости Господи. Кричал, ведь
думал, что там – зэки с Донбасса!", – заявил бизнесмен.По
словам Пальчевского, в этом "ошиблись мы все"."Кто будет разгребать
эти авгиевы конюшни, кто выдвинет идею? Я вам скажу кто: украинский
народ в 2000 году проголосовал в ходе референдума за сокращение
численности депутатов в парламенте с 450-ти до 300-т. Что делает
Кучма? Ничего не делает. Что делает тогдашний министр юстиции по
фамилии Станик (Сюзанна Станик была министром юстиции Украины с
1997 по 2002 год. – ) (что в переводе с польского
означает, как говорится, excuse my french, простите мой
французский, – "лифчик")… Это я просто для того, чтобы
запомнили все люди, это основы мнемотехники, то есть основы системы
запоминания", – сказал он.В 1996 году Пальчевский
баллотировался в депутаты Госдумы России, но не выиграл
выборы. С марта по июль 2010 года был заместителем министра по
делам семьи, молодежи и спорта Украины.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира