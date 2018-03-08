Украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что не планирует идти в политику. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пальчевский: Нам бог, если он есть, или Всевышние посылают все время испытания, и иногда нашего человеческого ума просто не хватает для того, чтобы оценить, к чему это испытание в масштабах страны может привести Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Вот все меня толкают в эту политику, толкают… Куда?! Я же романтик! Меня же какая-нибудь сволочь подстрелит, расскажет какую-нибудь историю…Понимаете, нам бог, если он есть, или Всевышние посылают все время испытания, и иногда нашего человеческого ума просто не хватает для того, чтобы оценить то, к чему это испытание в масштабах страны может привести. К чему приведет Крым, к чему приведет потеря Донбасса, к чему приведет Порошенко, к чему приведет Ющенко, которому кричали "Ющенко, Ющенко!"? И я кричал! Грешен, прости Господи. Кричал, ведь думал, что там – зэки с Донбасса!", – заявил бизнесмен.По словам Пальчевского, в этом "ошиблись мы все"."Кто будет разгребать эти авгиевы конюшни, кто выдвинет идею? Я вам скажу кто: украинский народ в 2000 году проголосовал в ходе референдума за сокращение численности депутатов в парламенте с 450-ти до 300-т. Что делает Кучма? Ничего не делает. Что делает тогдашний министр юстиции по фамилии Станик (Сюзанна Станик была министром юстиции Украины с 1997 по 2002 год. – ) (что в переводе с польского означает, как говорится, excuse my french, простите мой французский, – "лифчик")… Это я просто для того, чтобы запомнили все люди, это основы мнемотехники, то есть основы системы запоминания", – сказал он.В 1996 году Пальчевский баллотировался в депутаты Госдумы России, но не выиграл выборы. С марта по июль 2010 года был заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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