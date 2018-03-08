Представители ВО «Свобода», «Правого сектора» и Нацкорпуса пообещали блокировать российские дипломатические учреждения на территории Украины в день проведения выборов президента РФ — 18 марта.

Об этом говорится в сообщении, которое 8 марта распространила пресс-служба ВО «Свобода», передает .

Блокировку планируют начать у всех дипучреждений РФ в Украине с 8 утра — начала работы избирательных участков, которая продлится до их закрытия (завершения голосования).

«В дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — с 8:00 до 20:00 Москва планирует провести голосование, а люди с паспортами РФ, которые временно находятся в Украине, — принять участие в этом фарсе. Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса. Кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и «коридор позора», — говорится в заявлении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира