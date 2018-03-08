З нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок, який Україна та світ офіційно святкують 8 березня, випустили футболки з написом "Я тобі не дорогенька", та .

До 8 березня в Україні випустили футболки з написом "Я тобі не дорогенька". На фото Ірина Земляна

Нагадаємо, під час своєї прес-конференції 28 лютого Порошенко запросив журналістку видання "Детектор Медіа" Марину Баранівську провести з ним день, щоб подивитися як він живе.

При цьому президент застосував до журналістки звернення "дорогенька": "Проїдьте, будь ласка, подивіться… Ключова позиція, дорогенька моя, ми маємо змінити з вами країну".

Журналістську спільноту таке звернення обурило.

Дехто порівняв цю фразу зі словами екс-президента Віктора Януковича "Я вам не завидую", яку той озвучив на прес-конференції у 2011 році журналісту Мустафі Найєму.















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