Александр Зинченко сыграл 90 минут в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля". Зинченко впервые сыграл за "МанСити" в главном клубном турнире Европы Фото: EPA Встреча завершилась победой гостей 2:1, однако в четвертьфинал вышел клуб из Манчестера, который в первой игре одержал победу со счетом 4:0.В сезоне 2016/2017 Зинченко провел четыре матча в Лиге чемпионов за ПСВ из Нидерландов, куда "Манчестер Сити" отправлял его в аренду.В текущем сезоне украинец в составе лидера английской Премьер-лиги сыграл шесть игр в чемпионате и пять – в английских кубках. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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