Александр Зинченко сыграл 90 минут в матче 1/8 финала Лиги
чемпионов против швейцарского "Базеля". Зинченко впервые сыграл за
"МанСити" в главном клубном турнире Европы Фото: EPA Встреча
завершилась победой гостей 2:1, однако в четвертьфинал вышел клуб
из Манчестера, который в первой игре одержал победу со счетом 4:0.В
сезоне 2016/2017 Зинченко провел четыре матча в Лиге чемпионов за
ПСВ из Нидерландов, куда "Манчестер Сити" отправлял его в аренду.В
текущем сезоне украинец в составе лидера английской Премьер-лиги
сыграл шесть игр в чемпионате и пять – в английских кубках.
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