Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен в Британии, поддерживал тесные контакты с причастным к подготовке доклада о связи команды президента США Дональда Трампа с российскими официальными лицами во время предвыборной кампании-2016.

Об этом сообщила британская газета The Telegraph, информирует .

По данным издания, когда Скрипаль в 2010 году поселился в британском Солсбери, он установил тесные связи с британцем, который работал в частном агентстве расследований Orbis Businnes Intellegence бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила. Последний подготовил и передал американской власти «российское досье» Трампа.

Британский министр внутренних дел Эмбер Радд в четверг утром сообщила, что Скрипаль и его 30-летняя дочь Юлия после попытки отравления с использованием вещества нервно-паралитического действия находятся в больнице в «очень тяжелом состоянии». Также госпитализирован полицейский, который первым прибыл на место отравления, по словам Радд, он находится в сознании и даёт показания, однако ещё рано говорить о его выздоровлении.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что полицейский, Скрипаль и его дочь находятся в коме. Газета Times со ссылкой на правительственные источники писала, что состояние Скрипаля оценивается как отдельно тяжелое, выражаются опасения, что «он может не выжить».

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