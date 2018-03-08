Депутата Госдумы РФ от ЛДПР Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах несколько журналисток. 8 марта он извинился перед женщинами, которым когда-либо "причинил любые переживания". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Слуцкий извинился перед женщинами Фото: Леонид Слуцкий / Facebook "Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья! Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу", – написал он в Facebook. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1772449256397581&id=100008975711337 О домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова представила общественности записанный на диктофон разговор с депутатом. Позже журналистка заявила, что переживает за свою безопасность.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Сегодня у здания Госдумы РФ прошел митинг с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Слуцкого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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