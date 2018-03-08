|Слуцкий: Хотел бы попросить прощения у женщин, которым когда-либо причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу
|08.03.2018 17:22
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1772449256397581&id=100008975711337
О домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова представила общественности записанный на диктофон разговор с депутатом. Позже журналистка заявила, что переживает за свою безопасность.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Сегодня у здания Госдумы РФ прошел митинг с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Слуцкого.
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