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В Бельгии со счетов окружения Каддафи пропало более €10 млрд - СМИ
08.03.2018 17:30
Исчезновение средств с замороженных счетов окружения ливийского лидера Муаммара Каддафи в бельгийском банке Euroclear Bank обнаружили осенью 2017 года, пишет бельгийское издание Le Vif. С замороженных счетов Каддафи пропало более 10 млрд евро Фото: pixabay.com (архив) По состоянию на 29 ноября 2013 года, €16,1 евро находились на четырех счетах, которые были открыты для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company (инвестиционных фондов Ливии).Исчезновение крупной суммы заметили осенью 2017 года, когда следствие по делу об отмывании средств попыталось наложить арест на €16 млрд. На тот момент на счетах осталось чуть более €5 млрд.Издание отмечает, что Бельгия могла неправильно контролировать заморозку этих фондов.Во время арабской весны 2011-го в Ливии начались гражданские протесты, которые переросли в столкновения с властями. Тогда же Совбез ООН, требуя от властей Ливии прекратить насилие, ужесточил санкции против Триполи, и между прочего заморозил счета госструктур. К октябрю повстанцы, поддерживаемые США, ЕС и Лигой арабских государств, взяли под контроль страну, захватили и убили Каддафи, который находился у власти с 1969 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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