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В Бельгии со счетов окружения Каддафи пропало более €10 млрд - СМИ
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08.03.2018 17:30
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Исчезновение средств с замороженных счетов окружения ливийского
лидера Муаммара Каддафи в бельгийском банке Euroclear Bank
обнаружили осенью 2017 года, пишет бельгийское издание Le Vif. С
замороженных счетов Каддафи пропало более 10 млрд евро Фото:
pixabay.com (архив) По состоянию на 29 ноября 2013 года, €16,1 евро
находились на четырех счетах, которые были открыты для Libyan
Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company
(инвестиционных фондов Ливии).Исчезновение крупной суммы заметили
осенью 2017 года, когда следствие по делу об отмывании средств
попыталось наложить арест на €16 млрд. На тот момент на счетах
осталось чуть более €5 млрд.Издание отмечает, что Бельгия могла
неправильно контролировать заморозку этих фондов.Во время арабской
весны 2011-го в Ливии начались гражданские протесты, которые
переросли в столкновения с властями. Тогда же Совбез ООН, требуя от
властей Ливии прекратить насилие, ужесточил санкции против Триполи,
и между прочего заморозил счета госструктур. К октябрю повстанцы,
поддерживаемые США, ЕС и Лигой арабских государств, взяли под
контроль страну, захватили и убили Каддафи, который находился у
власти с 1969 года.
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