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Украинская теннисистка Костюк обыграла триста двадцатая ракетку мира
08.03.2018 17:35
Украинская теннисистка Костюк обыграла триста двадцатая ракетку мира
Матч длился чуть меньше часа
15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк обыграла триста двадцатая ракетку мира китаянку Фан-Йин Сюн во втором круге турнира ITF в Чжухае (Китай) - 6:1, 6:2.
Украинская теннисистка Костюк обыграла триста двадцатая ракетку мира Фото: facebook.com/olympicua

Об этом сообщает Тribuna.com.

Матч длился чуть меньше часа.

В четвертьфинале Костюк сыграет с победительницей пары Паолини - Якупович.

Напомним, в начале февраля Марта Костюк поднялась на 58 строк в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и стала 185-й ракеткой мира.

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