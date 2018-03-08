|Украинская теннисистка Костюк обыграла триста двадцатая ракетку мира
|08.03.2018 17:35
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Матч длился чуть меньше часа15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк обыграла триста двадцатая ракетку мира китаянку Фан-Йин Сюн во втором круге турнира ITF в Чжухае (Китай) - 6:1, 6:2.
Фото: facebook.com/olympicua
Об этом сообщает Тribuna.com.
Матч длился чуть меньше часа.
В четвертьфинале Костюк сыграет с победительницей пары Паолини - Якупович.
Напомним, в начале февраля Марта Костюк поднялась на 58 строк в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и стала 185-й ракеткой мира.
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