Украинская теннисистка Костюк обыграла триста двадцатая ракетку мира Матч длился чуть меньше часа 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк обыграла триста двадцатая ракетку мира китаянку Фан-Йин Сюн во втором круге турнира ITF в Чжухае (Китай) - 6:1, 6:2. Фото: facebook.com/olympicua Об этом сообщает Тribuna.com . Матч длился чуть меньше часа. В четвертьфинале Костюк сыграет с победительницей пары Паолини - Якупович. Напомним, в начале февраля Марта Костюк поднялась на 58 строк в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и стала 185-й ракеткой мира. Свитолина победила на выставочном турнире в Нью-Йорке

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