Не знаю, кому первому пришло в голову назвать нашу территорию резервацией. Но название пришлось многим по вкусу, и теперь уже – ну, конечно, не в передачах «Луганск 24», и не в рупор, – но в частных беседах знакомые всё чаще его повторяют.

Сегодня слово «резервация» пришло от знакомого врача. Говорили о сбалансированной диете, да, в «резервации» тоже хотят вести здоровый образ жизни, что бы вы думали.

По этому поводу власти периодически объявляют «пробежки ЗОЖ» и иногда заикаются (устами чрезмерно активных студентов) про необходимость борьбы с курением. Но нелепость мысли о том, что именно курение сокращает дни, в 15 километрах от фронта да от «ворот смерти» на КПВВ в Станице Луганской (там недавно опять двое полегли), настолько бросается в глаза, что на эту тему пока не лютуют. Тем более, каждому дураку понятно, что если сигареты и спиртное начнут продавать по тем ценам и с теми ритуалами, как в России, то из Луганска убегут даже собаки.

Не из пармезана куётся «донбасский характер», да и любой, поставленный в условия войны и в резервацию. Табак и спирт – наше всё или больше.

Разговор с дамой о здоровом питании был нанизан на сверхценную идею, что правильные продукты сами по себе могут отдалить тот день, когда луганчанин уже вынужден будет приобретать десятки или сотни наименований лекарств. Блажен, кто верует (в частности, немного я и моя знакомая). До войны она вполне преуспевала, как и всякий хороший врач, однажды попав на приём к которому, пациент больше не экспериментирует, а придёт снова и снова. К тому же в её личности было достигнуто оптимальное соединение квалификации и нежадности. Брала за лечение они очень разумную цену. И тем не менее на её потребности хватало.

Сегодня же, когда мы прикинули, во что обойдётся в Луганске здоровое питание, то быстро поняли, что храм ЗОЖ мы вряд ли порадуем своим присутствием.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Впрочем, кого волнует продолжительность (и качество жизни) обитателей резервации? Участь их предрешена ещё с времён завоевания США конкистадорами, а конец истории известен, и он в том, что «индейцы пили много огненной воды, потому и умерли». У меня есть свои мысли о короткой жизни индейцев, там найдётся место огненной воде, но она служит скорее вспомогательным фактором укорачивания жизни. Главным же является сама резервация.

Намедни кто-то из боссов «ЛНР» держал речь, где была одна фраза, интересная Фрейду, а именно: «Мы со всех сторон окружены врагами».

Так это или нет, друзья ли нас ждут за КПП в Станице и в Изварино или наоборот – от тех и других нас отделяет линия фронта или колючая проволока.

Друзья «на Украине» отгородились от нас гаубицами и системой «Аркан». Друзья в России – колючей проволокой, таможней и ФМС. Правда, друзья в Донецке изъявили желание дружить и вместе сражаться с бледнолицыми, но…

Время в резервации обычно структурируют общественными работами, народными песнями, танцами и ритуалами, учёбой, размножением, спортивными состязаниями и простым кайфом. Огромное место в этой жизни занимают все вылазки в большой мир. Сбор необходимых документов, ожидание путешествия, само путешествие и подсчёт его результатов. Каждый приехавший с «большой земли» – это вестник богов. Послушать его собирается не меньше десятка человек. Иногда для рассказа местного жителя о путешествии в Орёл или Самару арендуется большой зал библиотеки.

Почему мы не разбегаемся?

Прежде только потому, что внешний мир выработал систему приёмов, которые затрудняют, и сильно, укоренение на новом месте (это в придачу к мерам, которые превращают и жизнь коренных жителей внешнего мира в систему квестов).

Потому что шанс на удачное бегство сильно зависит от того, насколько беглец молод, здоров и богат. И не всегда даже соединение этих факторов помогает.

Кто это выглядывает из соседней комнаты, пока мы с моей знакомой высчитываем, сколько морепродуктов в Луганске можно приобрести на зарплату врача? Да это же её брат, который три года прожил в небольшом русском городе, где его взяли на работу. Необыкновенное везение, и всё же он вернулся, просто потому что «надоело спать на чужих кроватях». (Наверняка есть и другие причины. Но я о них не спрашиваю).

А в общем: почему не разбежались индейцы? Потому что они были древними, мудрыми, усталыми и знали, что от судьбы убежать нельзя и некуда, а новой жизни не бывает, ни в сорок лет, ни в пятьдесят, ни в семьдесят. И немножко потому, что куда бы индеец не пришёл, везде в нём опознают индейца, не замаскируется он.

В частности же, потому что огненная вода везде одинакова, только цена на неё отличается. Но у своего вигвама пить её приятнее, и не нужно предъявлять в салуне десять справок, в том числе от шерифа и из ЖЭКа, чтобы её купить.

Тем не менее, хотя мы никуда не убегаем, власти «ЛНР» бдительности не теряют и выпустили свежайший закон о въезде или выезде «из ЛНР» только по специальным документам или при наличии разрешения на въезд и выезд. Я нахожусь в некотором недоумении, какие для этого требуются документы, кроме паспорта Украины, и какого типа требуются разрешения, кто их выдаёт, как это происходит. Пока что разъяснения не поступали.

Но конечно, на днях найдутся индейцы, которым припрёт посетить большую землю бледнолицых братьев, тут-то всё и откроется.

—