Погода, Новости, загрузка...
Григорій Решетник вперше показав обличчя найменшого сина (ФОТО)
08.03.2018 17:38
0007_989.jpg (25.58 Kb)

Минулого літа зірка "Холостяка" та відомий ведучий Григорій Решетник вдруге став батьком - його армия Христина народила сина Дмитрика.

Досі зіркові батьки не показували хлопчикове обличчя у мережі, публікуючи фото сина з затуленим личком чи повернутим до камери спинкою, втім, в день всіх жінок Григорій вирішив зробити шанувальницям сюрприз і показав сина.

"Дівчата, з наступаючим! Посміхайтеся і будьте коханими!", - написав він.

2028_87.jpg (46.34 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить