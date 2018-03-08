|Григорій Решетник вперше показав обличчя найменшого сина (ФОТО)
|08.03.2018 17:38
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Минулого літа зірка "Холостяка" та відомий ведучий Григорій Решетник вдруге став батьком - його армия Христина народила сина Дмитрика.
Досі зіркові батьки не показували хлопчикове обличчя у мережі, публікуючи фото сина з затуленим личком чи повернутим до камери спинкою, втім, в день всіх жінок Григорій вирішив зробити шанувальницям сюрприз і показав сина.
"Дівчата, з наступаючим! Посміхайтеся і будьте коханими!", - написав він.
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