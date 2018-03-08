Опубликовано видео инцидента в Киеве со взрывом гранаты в автомобиле
08.03.2018 17:38
Во время спецоперации Службы безопасности Украины возле станции
метро "Лесная" в Киеве злоумышленники гранатой уничтожили
автомобиль Toyota. Видео инцидента, случившегося в ночь на 7 марта,
опубликовала "Страна". Двое мужчин занимались автомобилем снаружи,
кто-то приказал: "Из машины вышел, СБУ работает!" Затем прозвучал
крик: "Граната, бл...дь!" Все разбежались в стороны, после чего
прозвучал взрыв. После этого Toyota сгорела. По информации
"Страны", гранату бросил прежний сотрудник "Беркута" Владимир
Иващенко, который являлся полицейским. Известно, что сотрудники СБУ
проводили контрольную закупку боеприпасов. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Автомобиль полностью
сгорел Фото: kyiv.npu.gov.ua видео
Видео: Страна.ua / YouTube Рекомендую Twitter G+
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