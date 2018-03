Во время спецоперации Службы безопасности Украины возле станции метро "Лесная" в Киеве злоумышленники гранатой уничтожили автомобиль Toyota. Видео инцидента, случившегося в ночь на 7 марта, опубликовала "Страна". Двое мужчин занимались автомобилем снаружи, кто-то приказал: "Из машины вышел, СБУ работает!" Затем прозвучал крик: "Граната, бл...дь!" Все разбежались в стороны, после чего прозвучал взрыв. После этого Toyota сгорела. По информации "Страны", гранату бросил прежний сотрудник "Беркута" Владимир Иващенко, который являлся полицейским. Известно, что сотрудники СБУ проводили контрольную закупку боеприпасов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Автомобиль полностью сгорел Фото: kyiv.npu.gov.ua видео Видео: Страна.ua / YouTube Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '235453'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

