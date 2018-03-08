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ЕС в очередной раз осудил проведение смертной казни в Беларуси
08.03.2018 17:42
ЕС в очередной раз осудил проведение смертной казни в Беларуси
Власти страны призвали немедленно ввести мораторий на смертную казнь осужденных
Евросоюз снова осудил смертную казнь в Беларуси в связи с казнью Кирилла Казачка, которая состоялась в октябре 2017 года, но информация о ней была объявлена ​​только сейчас.
ЕС в очередной раз осудил проведение смертной казни в Беларуси Фото: whoswhos.org

Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), - пишет "Интерфакс".

"Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство, наказанием", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.

Как отмечается в заявлении представителя ЕЗС, Европейский союз ожидает, что Беларусь, которая является единственной страной в Европе, которая все еще применяет смертную казнь, немедленно введет мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене.

О казни Кирилла Казачка, осужденного в 2016 году за убийство двух своих детей, сообщили ранее белорусские правозащитники. По предварительной информации, казачки был расстрелян в конце октября прошлого года.

Напомним, что в Республике Беларусь привели в исполнение смертный приговор признанному виновным в тройном убийстве Ивану Кулешу.

В 2016 году в Беларуси были выполнены четыре смертные приговоры. По данным правозащитников, с начала 1990-х годов в стране приговорили к смертной казни более 400 человек.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, БДИПЧ ОБСЕ и ряд международных организаций.

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