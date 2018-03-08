Как сообщалось ранее, к берегам Северной Кореи сейчас движутся две ударные группы Корпуса Морской Пехоты США, и одна из групп уже штатно укомплектована палубными истребителями короткого взлета и вертикальной посадки F-35В. Это плюс к тому, что на японской Окинаве находится военная база морской пехоты. Такие передвижения могут быть вызваны либо шикарными и крупными учениями, или «дубленые затылки» идут кому-то вправлять мозги. Собственно говоря, они для этого и существуют, что продемонстрировали уже не раз. Они редко болтаются без дела на другой стороне Земного шара и кое-кто обязательно должен задуматься, не за его ли скальпом начата охота. Тем более, что у этого поросенка – роскошный скальп. Но северокорейский вариант – совершенно очевиден и многие уже ожидают момента, когда можно будет обсуждать степень прожарки поросенка и как хрустит его корочка. Тем не менее, такое передвижение может преследовать еще одну цель – привлечение внимания.

Ровно неделю тому назад в акваторию Средиземного моря, через Гибралтар, прошла седьмая экспедиционная группа Морской Пехоты США, во главе с авианесущим десантным кораблем класса Wasp, (LPH-2) Iwo Jima. Напомним о том, что это корабль 40 тыс. тонн водоизмещения и при наличие соответствующей авиационной группы становится легким авианосцем. Вместе с головным кораблем следовали десантно-вертолетный корабль-док USS New York (LPD-21), десантный корабль-док USS Oak Hill LSD 51, а также корабль снабжения USNS Уильям Маклин (T-AKE 12), с 2,5 тыс морских пехотинцев на борту.

По легенде, корабль USS Oak Hill LSD 51 должен был войти в акваторию Черного моря для участия с румынскими коллегами в учениях «Весенний шторм 2018» (Spring Storm 2018). Как сообщают турецкие власти, корабль уже прошел Босфор и ушел в северном направлении. Остальная часть группы осталась в восточной части Средиземного моря, где планируется провести совместные с Израилем учения по отработке навыков для проведения боевых операций с целью обеспечения надежности работы системы ПРО. Не трудно догадаться, что группировка развернута в тех местах, где россияне имеют не здоровую и опасную активность. В принципе, такая активность может быт пресечена исключительно средствами авиации, но, видимо, у американцев есть свои резоны развертывания именно морской пехоты.

Есть большая доля вероятности того, что после драки под Хишамом американцы сделали выводы и решили принять участие в уничтожении внесистемной и сугубо дестабилизирующей регион, силы. Особенно, ее террористическая деятельность проявляется в Сирии, но и в Украине – тоже. Нет, это не ИГИЛ и не исламские группировки, это группы хорошо вооруженных и материально мотивированных людей, руками которых Кремль делает самую грязную работу. Включая грабежи, пытки и внесудебные расстрелы. Это не ИГИЛ, это – хуже ИГИЛА и называется это российскими ЧВК.

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События 7 февраля показывают, что Москва от них отказывается с такой же легкостью, как будто это использованная туалетная бумага. Американцы, наверняка, прекрасно осведомлены о том количестве преступлений, которые уже повесили себе на шею эти красавцы. В связи с неопределенным статусом этой публики, которой по документа нет и быть не может, она может легко вырезаться из тех мест, в которых она оперирует.

Кстати, на них и на иранцев, которые тоже находятся в Сирии под видом торговцев шаурмой и календарями со всеми православными праздниками и постами, не распространяется действие гуманитарных конвенций, связанных с правилами ведения боевых действий. Поэтому все, кто будет их отстреливать как бешенную скотину, не попадают под нарушение международных норм и правил. Вполне вероятно, что в Вашингтоне таки решили снизить напряженность именно таким образом, как это удачно получилось при Хишаме.

В любом случае, растущее количество жертв и варварские методы убийства местного населения подталкивают именно к такому варианту развития событий. В любом случае, военная машина США пришла в движение и вперед двинулись их ударные силы. В общем, за этим надо внимательно смотреть, чтобы потом не заблудится в нынешней текучки и не утратить канву событий.

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