В оккупированном Донецке служебный трамвай сошел с рельсов в Буденовском районе и врезался в жилой дом. Об этом сообщает издание ДАН.

Речь идет о трамвае Tatra T3, который двигался по маршруту №10.

"Вагон весом в 17 тонн протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной. По словам очевидцев, в момент столкновения в доме никого не было. Водитель также не пострадал. В результате столкновения у трамвая смята передняя часть и выбито лобовое стекло",- говорится в сообщении.

Сотрудники Донэлектроавтотранса с помощью трамвайного вагона-крана подняли трамвай и поставили его обратно на рельсы.

Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел на улице Борщаговская около остановки Василенко возле линии скоростных трамваев. Кроме того, указано, что в результате аварии движение транспортных средств в сторону центра было парализовано, на месте образовалась крупная пробка.

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