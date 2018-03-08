|В оккупированном Донецке трамвай протаранил жилой дом
|08.03.2018 17:44
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В оккупированном Донецке служебный трамвай сошел с рельсов в Буденовском районе и врезался в жилой дом. Об этом сообщает издание ДАН.
Речь идет о трамвае Tatra T3, который двигался по маршруту №10.
"Вагон весом в 17 тонн протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной. По словам очевидцев, в момент столкновения в доме никого не было. Водитель также не пострадал. В результате столкновения у трамвая смята передняя часть и выбито лобовое стекло",- говорится в сообщении.
Сотрудники Донэлектроавтотранса с помощью трамвайного вагона-крана подняли трамвай и поставили его обратно на рельсы.
Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.
Инцидент произошел на улице Борщаговская около остановки Василенко возле линии скоростных трамваев. Кроме того, указано, что в результате аварии движение транспортных средств в сторону центра было парализовано, на месте образовалась крупная пробка.
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