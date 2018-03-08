Британский полицейский, который первым прибыл на место отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и позже впавший в кому, уже пришел в себя и может разговаривать. 4 марта 2018 года в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь Фото: ЕРА Она отметила, что пострадавший в тяжелом состоянии, однако он стабилен, находится в сознании и может говорить.Радд добавила, что Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему остаются без сознания. Их состояние критическое, но стабильное.4 марта 2018 года в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. В полиции и разведке Британии считают, что к попытке убийства Скрипаля причастны россияне, сообщило издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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