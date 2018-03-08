Заявление спецпредставителя Госдепартамента по делам Украины Курта Волкера о том, что так называемые ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы, - это продолжение старого подхода, который предполагает невмешательство в дела Украины.

Об этом "" заявил российский оппозиционный политик Константин Боровой, передает .

По его словам, Кремль заинтересован в сохранении нестабильности на Донбассе, а "ЛНР" и "ДНР" - это инструменты для ее поддержания. Отказаться от этих образований для Кремля будет означать отказаться от Украины в принципе.

Боровой добавил, что для "расформирования" "ЛНР" и "ДНР" используют дипломатические механизмы, силовых решений со стороны Штатов не предполагается.

"Силовые решения возможны только со стороны Украины, но похоже, что в Украине никто особенно не заинтересован в разрешении этой проблемы. Поэтому нестабильность будет оставаться еще долгое время", - подчеркнул он.

Вместе с тем, политик добавил, что общая стратегия президента Дональда Трампа существенно отличается от стратегии Барака Обамы.

"Администрация Обамы много говорила о необходимости вмешательства. Она не вмешивалась в ситуацию, но заявления были очень грозные. А власть Трампа почти открыто говорит, что это не ее дело, что будут поддерживать безопасность в Европе, но только вместе с европейцами", - сказал Боровой.

Он уточнил, что на самом деле Украина может решить все эти проблемы, но только сама.

"А сегодня руководство Украины не заинтересовано в решении этой проблемы. Нестабильность устраивает Петра Порошенко (президента Украины, - ред.) и Банковую. Не хочу никого критиковать, но такое положение вещей их устраивает", - подытожил Боровой.

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