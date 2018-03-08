Кандидат в российские президенты Ксения Собчак продемонстрировала, на первый взгляд, беспрецедентное уважение к украинскому законодательству. Она обратилась в украинское посольство в Москве с просьбой о получении разрешения для посещения оккупированного Крыма. Не сомневаюсь, что никто из других кандидатов на пост президента России таких запросов не сделает. Они ездят в Крым как к себе домой. А Ксения Собчак вроде бы признает, что Крым не ее дом. Но именно вроде бы.

Потому что возникает вопрос: а зачем Ксения Собчак отправляется в Крым? А затем, чтобы проводить там предвыборную кампанию. То есть участвовать в тех самых президентских выборах, легитимность которых на территории Автономной Республики Крым не признает практически никто — разумеется, кроме самого оккупанта и его крымских подельников.

Если бы Ксения Собчак действительно признавала Крым украинским, если бы она хотела решить вопрос о прекращении оккупации полуострова, то первое, что она должна была бы сделать, — это не ехать в Крым вообще. Признать, что в Крыму нет ни выборов, ни российских избирателей. А есть фарс на оккупированной территории и люди, которым всучили паспорта осуществившего аннексию государства.

Да, многие из этих людей действительно будут участвовать в том позорном процессе, который в России почему-то называется выборами, а на самом деле уже давно является грубым подлогом и дискредитацией самого понятия демократического волеизъявления граждан. Но это только лишь повод поставить вопрос о легитимности этих выборов. А вовсе не необходимость ехать в Крым и агитировать крымчан голосовать за «кандидата против всех».

Потому что крымчане вообще ни за кого голосовать не должны — ни на выборах президента России, ни на выборах в российский парламент, ни на любых других выборах или плебисцитах, которые устраивает оккупант. Выборы в Крыму начнутся только после того, как эту территорию покинет последний российский солдат. Вот о чем должна была бы сказать Собчак — если бы она была честна.

Но ее задача состоит совершенно в другом — в имитации демократии. И в этом смысле поездка в Крым — попытка заманить Украину в ловушку. Если Украина разрешит Собчак поездку в Крым — значит, признает саму возможность президентской предвыборной кампании на оккупированном полуострове. А если откажет — значит, даст Собчак возможность обвинять украинские власти в неуважении к собственному законодательству. Вот, мол, я обратилась — как они и требуют. Хотела въехать через Украину — а они меня не впустили. Чем они отличаются от Путина?

Однако сама идея въезда через Украину на украинскую же территорию для участия в предвыборной президентской кампании в России — знак самого настоящего психического расстройства. И симулирует Собчак это расстройство отнюдь не по собственной инициативе. Это такая же кремлевская заготовка. Потому что Собчак, как и Путин, — кремлевский кандидат. Только с другой миссией. Путин демонстрирует солдафонскую непоколебимость и готовность не поступаться ни пядью украденных земель. А Собчак имитирует готовность к диалогу и пониманию, чтобы выставить врага идиотом. И то и другое — различные подходы к легитимации оккупации. И Путин, и Собчак — оккупанты, через какие бы границы они ни заезжали в Крым.

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