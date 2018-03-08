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На Тернопольщине подросток, чтобы не идти на урок танцев, "заминировал" жилье учительницы
08.03.2018 18:13
На Тернопольщине подросток, чтобы не идти на урок танцев, "заминировал" жилье учительницы
Правоохранители составили административные материалы по матери ребенка
В Тернопольской области несовершеннолетний парень заявил о "минировании" квартиры своей учительницы танцев.
На Тернопольщине подросток, чтобы не идти на урок танцев, "заминировал" жилье учительницы Фото: ua.korrespondent.net

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что парень "не хотел идти на занятия по танцам", следовательно он позвонил своей преподавательнице и сообщил о закладке взрывчатки в ее доме.

Правоохранители составили административные материалы по матери ребенка.

Напомним, в конце января киевские полицейские оперативно установили личность псевдоминерки банковского отделения и место ее пребывания, правонарушительницу задержали дома.

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