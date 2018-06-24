В Турции проходят выборы, которые завершат переход страны к президентско-парламентской системе управления.

Для участия в волеизъявлении зарегистрировались 59 млн избирателей, пишет News, передает со ссылкой на .

Лидером президентской гонки является действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, который правит страной с 2003 года. Против него соревнуются еще пятеро политиков. Оппозиционеры обещают вернуть парламентскую форму правления.

Основной соперник Эрдогана - представитель оппозиционной Народно-республиканской партии, учитель физики Мухаррем Индже. Накануне он провел митинги в крупнейших городах страны - Стамбуле, Анкаре и Измире. На мероприятия пришло рекордное количество поклонников.

Чтобы победить в первом туре выборов в Турции, необходимо набрать более 50% голосов. Если ни один кандидат не получит столько, второй тур пройдет 8 июля.

Одновременно с президентскими проходят выборы в парламент.

21 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота Турция объявила чрезвычайное положение. С тех пор его восемь раз продлевали.

По данным , более 160 тысяч человек были задержаны после попытки госпереворота, столько же государственных служащих уволили с работы. Были закрыты десятки средств массовой информации, задержаны журналисты и активисты.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал после своего переизбрания отменить чрезвычайное положение.

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