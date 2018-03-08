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В Британии подтвердили, что выяснили, каким веществом отравили Скрипаля
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08.03.2018 18:26
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Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд не назвала, чем
конкретно отравили бывшего офицера российской разведки Сергея
Скрипаля, но известно, что речь идет не о зарине и не о VX. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Радд не назвала тип
яда Фото: ЕРА Министр не озвучила название вещества, но уточнила,
что оно более редкое, чем зарин, который применяли во время
химических атак в Сирии.Речь, скорее только, не идет также о
нервно-паралитическом токсине VX, которым убили сводного брата
главы КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама.Скрипаль и его дочь были
найдены 4 марта в Солсбери в бессознательном состоянии. Сейчас их
состояние называют стабильным.В полиции и разведке Британии
считают, что к попытке убийства Скрипаля причастны россияне,
сообщило издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон
подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые
доказательства участия РФ в возможном отравлении
Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в
Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к
инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В
2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских
агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между
США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в
Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище
в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011
году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве
о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что
женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily
Mail.В 2017 году в России в ДТП погиб его сын.
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