В Запорожской области пострадали 6 горняков вследствие возгорания в шахте

В шахте Запорожского железорудного комбината в с.Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области около полудня в четверг произошло возгорание, во время которого 80 шахтеров находились на глубине более полукилометра.

Как рассказали корреспонденту агентства источники в правоохранительных органах, в результате пожара пострадали 6 горняков, у одного из них состояние тяжелое. По предварительной информации, погибших нет.

На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.

Дежурный горно-спасательного отряда отказался официально подтвердить либо опровергнуть факт пожара в шахте.

При этом в местных соцсетях пользователи выставляют фото с дымящейся шахтой, а также обвинениями в адрес инвесторов и руководства, которые якобы не выделяют должных средств на охрану труда.

Как рассказал агентству главный врач КУ "Днепрорудненская городская больница" Юрий Абросимов, в лечебное учреждение действительно поступили 6 пострадавших. "Да, к нам поступили пострадавшие. Состояние пятерых стабильное, угрозы жизни нет. Шестого пострадавшего сейчас санавиацией отправили в областной ожоговый центр. У него есть угроза для жизни. Люди получили локальные ожоги – кисти, лицо, отравление угарным газом", - рассказал агентству Ю.Абросимов.

Официальной информации о случившемся на данный момент нет.