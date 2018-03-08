Боевики обстреляли окрестности пгт Луганское, пострадавших нет

На линии соприкосновения сторон на Донбассе в четверг вновь не соблюдалось прекращение огня со стороны боевиков, пострадавших нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников. В частности, на Луганском направлении враг из крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям Сил АТО в районе населенного пункта Луганское", – говорится в сводке по состоянию на 18.00 четверга, обнародованной на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук.

В пресс-центре подчеркнули, что в результате обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал.

"Ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины. Наши военные по всей линии разграничения сторон неуклонно соблюдают условия перемирия", – добавили в штабе АТО.