Секретарь парткома китайской провинции Цинхай Ван Гошэн сказал, что, по мнению населения региона, руководитель Китая Си Цзиньпин – истинный Бодхисаттва – человек, который решил стать Буддой для блага всех существ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тибетцы считают Си Цзиньпина будущим божеством Фото: EPA По его словам, люди в деревнях говорят, что только Си Цзиньпин является истинным Бодисаттхвой.В буддизме Бодхисаттва – человек, который решил стать Буддой для блага всех существ.Население провинции Цинхай, являющейся родиной лидера буддистов далай-ламы, состоит преимущественно из тибетцев.Си Цзиньпин был избран председателем КНР 14 марта 2013 года. В 2017 году переизбран главой Компартии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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