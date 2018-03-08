|Черниговские врачи поздравили напарниц с Международным женским днем танцами и пением, - ВИДЕО
|08.03.2018 18:45
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Они сняли видеороликМедики Черниговского областного онкологического диспансера поздравили своих напарниц с Международным женским днем песней и танцами.
Фото: youtube.com
видео мужчины поют, танцуют и дарят цветы женщинам.
"Уже весна у нас вокруг и девушек, что расцветают, и хирург, и гинеколог с 8 марта поздравляют. Мы решили спеть мужским коллективом, чтобы всех вас поздравить, удивить креативом", - поют медики.
В тексте песни также говорится о том, что "обаяния девичьи" украшают коллектив больницы и коллеги "при зарплате минимальной все красивые и фигурные".
Напомним, на Европейской площади в центре Днепра по случаю Международного дня женщин состоялась акция за равные права женщин и мужчин, против домашнего насилия и в поддержку ратификации Украиной Стамбульской конвенции.
В Киеве и Ужгороде правые активисты напали на участников и участниц Марша за права женщин.
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