8 Березня я збираюсь на роботу. У мене цікавенний ефір із Юрієм Гудименком на Еспресо о 20.05)

Перечитую історію боротьби за права жінок і паралельно переглядаю стріми із маршу жінок в Києві.

Ситуацію невтішна.

Ви, дєвочки, перед тим, як іти на марші 8 березня з плакатами «Б‘є, значить, любить», не біжіть 14 лютого на кіноказку про 50 відтінків: «Б‘є, значить, мільйонер любить».

Ще там промайорів плакат: «Хочу народжувати дітей, а не військових». А Ви, баришні, в курсі, що це професія? І в ідеалі туди мають іти справжні чоловіки з високим IQ і здоровим тілом, а не соплежуі, яким спіднє лінь регулярно міняти. Упевнена, що більшість дамочок якраз виростить отаких соплежуів, які ходитимуть в памперсах навіть в 25 і на будь-яку загрозу ховатимуться в складках спідниць.

Ще там була якась єресь про мийку посуду і моє тіло. Не з того почали боротьбу. Тут інфографіка гуляла страшна. 51% жінок наших не вважають побої домашнім насиллям, а 68% не вважають приниження ознакою нездорових стосунків. Для брудних тарілок завжди можна купити посудомийку і не колупати мозок ні собі, ні партнеру, а що робити з такою масовою психологічною травмою майбутніх матерів чи матерів уже, які вирощують нову порцію чоловіків, я не знаю.

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