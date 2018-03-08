В Копенгагене начался судебный процесс над капитаном субмарины Nautilus Петером Мадсеном, которого обвиняют в пытках и убийстве шведской журналистки Ким Валль. Об этом сообщает The Associated Press.

Известно, что прокурор Якоб Бух-Йепсен начал 12-дневный процесс, зачитав обвинение в отношении Мадсена, которого обвиняют в сексуальных преступлениях, убийстве и надругательстве над мертвым телом Валль.

Сам капитан подлодки Nautilus продолжает утверждать, что журналистка случайно погибла на его субмарине, но сознался, что выбросил ее расчлененное тело в море.

Сторона обвинения заявляет, что убийство было спланированным, поскольку изобретатель взял с собой на борт инструменты, которые он обычно не берет во время плавания. Суд продлится до 25 апреля.

Ранее стало известно, что крупнейшая частная подводная лодка "Nautilus" затонула 11 августа 2017 года около Копенгагена. Ее владельца Петера Мадсена спасли, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах. Спустя время останки женщины были найдены возле Копенгагена. Капитан подлодки Nautilus Петер Медсен признался следователям, что расчленил тело Валль, но не убивал ее.

Как сообщал svodka.net ранее, полиция Мальты арестовала десять человек, которых подозревают в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции , занимающейся расследованием вероятные коррупционные связи правительства в стране.

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