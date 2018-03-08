Нынешний глава министерства иностранны дел Германии Зигмар Габриэль считает, что министр юстиции Гайко Маас сможет "превосходно" справиться с руководством внешнеполитическим ведомством. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гайко Маас занимает должность министра юстиции Германии Фото: ЕРА По информации издания, партийное руководство Социал-демократической партии Германии должно принять решение 9 марта.Нынешний глава МИД Зигмар Габриэль в беседе с журналистами выразил убеждение, что Маас сможет "превосходно" справиться с руководством внешнеполитическим ведомством.Сам Габриэль отметил, что покидает ведомство "с очень хорошим чувством".8 марта Зигмар Габриэль сообщил, что не войдет в новый состав правительства.Как сообщает Reuters, в соответствии с соглашением между блоком канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и СДПГ, последняя получила право самостоятельно выбрать кандидата на пост главы внешнеполитического ведомства.Политический кризис в Германии продолжался с ноября 2017 года и стал самым серьезным за последние 70 лет.4 марта Социал-демократическая партия Германии выступила за создание коалиции с блоком ХДС/ХСС во главе с Меркель.Согласно договоренностям от 7 февраля, должность канцлера в новом правительстве остается за Меркель. Ее кандидатуру выдвинул президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 5 марта.ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Представители ХСС займут три поста в новом правительстве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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