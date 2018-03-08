|С полуночи сепаратисты один раз обстреляли позиции сил АТО, - штаб
|08.03.2018 19:01
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На линии соприкосновения не было полного прекращения огняШтаб АТО зафиксировал один обстрел позиций украинских войск с начала суток 8 марта.
Фото: gettyimages.com
"С начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников", - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00.
На Луганском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Луганское.
"В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военные по всей линии разграничения сторон неуклонно соблюдают условия перемирия", - заключают в пресс-центре штаба.
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