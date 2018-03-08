С полуночи сепаратисты один раз обстреляли позиции сил АТО, - штаб На линии соприкосновения не было полного прекращения огня Штаб АТО зафиксировал один обстрел позиций украинских войск с начала суток 8 марта. Фото: gettyimages.com "С начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников" , - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00. На Луганском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Луганское. "В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военные по всей линии разграничения сторон неуклонно соблюдают условия перемирия" , - заключают в пресс-центре штаба. С начала суток в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение

Псевдоблаготворители под предлогом сбора средств на АТО присвоили более 7 млн ​​гривен Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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