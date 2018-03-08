|Иван Охлобыстин: Мы вложились в гипер-звуковую ракету, а американцы — в трубу
|08.03.2018 19:09
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В этом выпуске программы ее ведущий Иван Охлобыстин поучаствовал в выборе экстравагантного названия для гипер-звуковой ракеты, высказал свою версию того, почему федеральные телеканалы не снимают добрые передачи о многодетных семьях, предпочитая странные ток-шоу с дегенеративными персонажами. Вы узнаете, почему Иван не ездит на «Бентли», что он больше только любил делать в Ташкенте и какой свой самый большой грех он будет исповедовать.
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