О намерении не допустить в Украине голосования на российских президентских выборах 2018 года, заявили объединенные силы националистов - "", "Правый сектор", "Национальный корпус".

Об этом написала пресс-служба ", передает со ссылкой на .

В сообщении отмечается, что Москва планирует обеспечить голосование, для временно проживающих в Ураине граждан , в дипломатических представительствах государства-агрессора (в , Харькове, Одессе и Львове) с 8:00 до 20:00. Все желающие, которые имеют паспорт России смогут принять участие в выборах.

"Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали, ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса. Именно следовательно украинские националисты не допустят в Украине голосования за президента Московии", - сказали националисты.

Активисты говорят, что не пустят никого в этот день в дипломатические учреждения России.

"Кремлевских избирателей ждут заблокированы здания и" коридор позора ", поскольку для всех очевидно: каждый, кто голосует, поддерживает захват украинских земель", - отмечают в объединении националистов.

Президент призывает международных наблюдателей игнорировать выборы президента в оккупированном Крыму. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

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