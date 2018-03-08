Вице-премьер-министр Болгарии Валерий Симеонов резко критиковал патриарха Кирилла за то, что он пытался навязать мнение Кремля о русско-турецой войне, назвав священника бывшим агентом КГБ – «второстепенным советским полицейским», который не имел права на лекцию по истории президенту Болгарии.

Как передает издание Sofia globe, Симеонов об этом сказал в интервью 7 марта телеканалу «Болгарское национальное телевидение», после того, как Россия обнародовала видеоролики с комментариями Кирилла президенту Болгарии Румену Радеву во время визита на празднование Дня освобождения страны.

«Этот Кирилл не спустился с небес … он не посланник Господа Бога или Иисуса Христа. Кирилл известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он получил 14 миллиардов долларов за счет импорта безакцизных сигарет «, — сказал вице-премьер-министр Болгарии.

Симеонов отметил, что у Кирилла есть частный самолет, вилла в Швейцарии, часы за 30 тысяч долларов и «он имеет дерзость раздавать суждения перед президентом Болгарии».

Он спросил, что бы произошло, если бы болгарский Патриарх Неофит приехал в Москву и читал исторические лекции Владимиру Путину об истории, например упрекнул бы Путину относительно ложного заявления о том, что святые Кирилл и Мефодий пришли из Византии. «Он не является православным восточным священником. Это агент Михайлов, советский Кгбшник, это доказано. Второстепенный советский полицай, который пришел ко мне, чтобы сказать, что является правдой, а что нет?» – сказал Симеонов про патриарха Кирилла.

Ранее на сайте Русской православной церкви появилось видео встречи патриарха Кирилла с болгарским президентом, где он в течение нескольких минут возмущался тем, что мол, роль России в освобождении Болгарии является заниженной.

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