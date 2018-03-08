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Суд разрешил НАБУ изучить телефонные контакты экс-главы харьковской налоговой Денисюка
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08.03.2018 19:21
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Представители Национального антикоррупционного бюро Украины
получили доступ к контактам экс-главы Государственной налоговой
администрации в Харьковской области Станислава Денисюка с 1 января
2016 года. Убытки государству от деятельности Денисюка оцениваются
в 308 млн грн Фото: hromadske.ua Представители НАБУ смогут
ознакомиться с информацией за период с 1 января 2016 года по 21
февраля 2018 года."Судебный репортер" пишет, что в рамках дела о
"налоговых площадках" детективы занимаются дочерью Денисюка
Татьяной, которая является судьей Хозяйственного суда Харьковской
области. В декабре 2016 года она своим решением передала
"Карпатнадраинвесту" газ, добытый компанией "Укргаздобыча". Позже
решение было отменено в апелляционной инстанции.Издание отмечает,
что номера телефонов Денисюка и Сиротова отличаются только двумя
цифрами, что свидетельствует о приобретении примерно в одно
время.Ранее суд дал доступ к данным о телефонных звонках с номера
судьи Денисюк.Денисюка подозревают в том, что он с июля по декабрь
2011 года, будучи главой областной налоговой администрации, в
составе созданной и организованной экс-президентом Украины Виктором
Януковичем преступной организации принимал участие в реализации
незаконной схемы по минимизации налогов, которые привели к
незаконному использованию налогового кредита. Убытки государства от
его деятельности, по данным следствия, составляют более 308 млн
грн.24 мая 2017 года в 15 областях Украины проводилось
одновременно 454 обыска в рамках уголовного производства
относительно бывших чиновников налоговых
администраций, которые подозреваются в причастности к
организации и функционированию схем уклонения от уплаты
налогов – "налоговых площадок". 25 мая Денисюк был
арестован с правом внесения залога 100 млн 320 тыс.
грн.Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил,
что за схемой стоял экс-министр доходов и сборов Украины
Александр Клименко, который находится в международном розыске.
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