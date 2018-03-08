Представители Национального антикоррупционного бюро Украины получили доступ к контактам экс-главы Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка с 1 января 2016 года. Убытки государству от деятельности Денисюка оцениваются в 308 млн грн Фото: hromadske.ua Представители НАБУ смогут ознакомиться с информацией за период с 1 января 2016 года по 21 февраля 2018 года."Судебный репортер" пишет, что в рамках дела о "налоговых площадках" детективы занимаются дочерью Денисюка Татьяной, которая является судьей Хозяйственного суда Харьковской области. В декабре 2016 года она своим решением передала "Карпатнадраинвесту" газ, добытый компанией "Укргаздобыча". Позже решение было отменено в апелляционной инстанции.Издание отмечает, что номера телефонов Денисюка и Сиротова отличаются только двумя цифрами, что свидетельствует о приобретении примерно в одно время.Ранее суд дал доступ к данным о телефонных звонках с номера судьи Денисюк.Денисюка подозревают в том, что он с июля по декабрь 2011 года, будучи главой областной налоговой администрации, в составе созданной и организованной экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации принимал участие в реализации незаконной схемы по минимизации налогов, которые привели к незаконному использованию налогового кредита. Убытки государства от его деятельности, по данным следствия, составляют более 308 млн грн.24 мая 2017 года в 15 областях Украины проводилось одновременно 454 обыска в рамках уголовного производства относительно бывших чиновников налоговых администраций, которые подозреваются в причастности к организации и функционированию схем уклонения от уплаты налогов – "налоговых площадок". 25 мая Денисюк был арестован с правом внесения залога 100 млн 320 тыс. грн.Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за схемой стоял экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, который находится в международном розыске. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки денисюка года украины что области Теги: политика