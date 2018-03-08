В столице Чехии прошла инаугурация президента Милоша Земана,
который победил на выборах в январе 2018 года. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Земан стал президентом во второй
раз Фото: ЕРА По данным радиостанции, во время выступления Земана
с инаугурационной речью зал покинули ряд приглашенных
политиков, в том числе представители правых партий – TOP 09 и
Гражданско-демократической партии.Земан говорил, что в течение
второго президентского срока намерен поддерживать национальную
экономическую дипломатию и институт активного гражданства, а также
высказался за введение прямых выборов мэров и гетманов. Первый
президентский срок Земана начался 8 марта 2013 года. 27
января 2018 года его переизбрали главой государства.На пост
президента Чехии в этот раз претендовали девять кандидатов.
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