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Возле Славянска двух украинских военных задержали после стрельбы
08.03.2018 19:33
Возле Славянска двух украинских военных задержали после стрельбы
В Нацполиции и Военной службе правопорядка обещают разобраться в ситуации
Штаб АТО сообщает о задержании двух украинских военных, что открыли огонь возле города Славянск Донецкой области.
Возле Славянска двух украинских военных задержали после стрельбы Фото: flickr.com/photos/ministryofdefenceua

"8 марта 2018 года возле г. Славянск Донецкой области, хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны", - рассказали в пресс-центре штаба АТО.

По информации штаба, органы Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины в пределах служебного расследования выясняют обстоятельства, которые привели к этому.

"Этот подлый поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности", - отметили в пресс-центре штаба.

Напомним, штаб АТО зафиксировал один обстрел позиций украинских войск от начала суток 8 марта.

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