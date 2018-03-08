В Нацполиции и Военной службе правопорядка обещают разобраться в ситуации

"8 марта 2018 года возле г. Славянск Донецкой области, хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны" , - рассказали в пресс-центре штаба АТО.

По информации штаба, органы Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины в пределах служебного расследования выясняют обстоятельства, которые привели к этому.

"Этот подлый поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности" , - отметили в пресс-центре штаба.