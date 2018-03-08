Пресс-секретарь Красного Креста в Сирии Инжи Седки сообщила, что дата доставки гуманитарной помощи в Восточную Гуту пока неизвестна. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Восточная Гута – пригород Дамаска Фото: ЕРА "Ситуация очень быстро меняется на местах, что не позволяет нам проводить операцию в таких условиях ", – сказала она.Дата доставки гуманитарной помощи в Восточную Гуту пока неизвестна, отметила Седки. Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.Восточная Гута, пригород Дамаска, является одной из последних территорий в Сирии, остающихся под контролем повстанцев. 24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза ООН обстрелы Восточной Гуты не прекратились. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 6 марта сообщил, что в результате бомбардировок правительственных сил в Восточной Гуте с 18 февраля погибло более 800 мирных жителей.5 марта в Восточную Гуту прибыл первый гумконвой ООН. 8 марта стало известно, что войска режима президента Сирии Башара Асада 7 марта взяли под контроль половину территории Восточной Гуты. В результате авиаударов погибло по меньшей мере 45 мирных жителей, в том числе четверо детей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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