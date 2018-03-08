В четверг, 8 марта, В Чехии часть депутатов парламента демонстративно покинула торжественную церемонию инаугурации президента Милоша Земана. Об этом сообщает Радио Свобода.

Уточнется, что таким образом они выразили протест против нападения Земана на общественное Чешское телевидение и некоторых журналистов.

После принесения присяги в средневековом Владиславском зале Пражского града Земан раскритиковал Чешское телевидение за якобы приверженность ныне оппозиционной правоцентристской партии "TOP 09". Кроме того, он набросился на журналистов нескольких частных СМИ.

В ответ на такие действия Земана из зала вышли депутаты обеих палат парламента Чехии от "TOP 09" и еще двух правых или правоцентристских партий, которые сейчас находятся в оппозиции.

Позже они объяснили, что причиной такого поступка было именно набег Земана на независимые средства массовой информации, в первую очередь на ведущую в стране общественную телекомпанию.

Как сообщал svodka.net ранее, во втором туре президентских выборов, который проходил 26 - 27 января в Чехии, побеждает действующий глава государства Милош Земан.

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