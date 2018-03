var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4123; coreola.articleid = 235476; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4123] = 4123; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Казалось бы, так просто проявить внимание без условностей. А 8 марта для большинства – натужный повод и обязаловка

Александр Тверской

Российский журналист и блогер.

Казалось бы, так просто проявить внимание без условностей. А 8 марта для большинства – натужный повод и обязаловка

Сегодня 19.33

Хочешь сделать женщине приятное – у тебя для этого есть 365 дней в году, а в каждом дне – 24 часа для поцелуя, объятья, нежного слова, милого сюрприза, предложения помощи. Любой. Просто чтобы облегчить жизнь. Ты же ее любишь? Она тебе нужна? Неважно кто – мама, жена, подруга и так далее. Они в нас нуждаются. А мы – в них. Казалось бы, так просто проявить внимание без условностей.А 8 марта для большинства – натужный повод и обязаловка. Отстрелялся – ходи спокойно. Да и праздник этот для меня отдает сексизмом. Но. Если вдруг какая-то женщина ждет чего-то именно в этот день от вас, то почему бы и нет?Давайте пробовать строить нашу жизнь из мелочей, ведь из них и вырисовывается главный рисунок – рисунок нашего отношения к человеку.Смотрю я сегодня на улицах. Плетутся поздравлять. Да вместо этого одного пожухшего тюльпанчика раз в году – лучше помоги сумку донести тяжелую в обыкновенный день и посуду помой. И не огрызнись лишний раз на нее, когда плохое настроение.В общем, любите и берегите друг друга. Независимо от праздников, родственных связей, ориентации, вероисповедания и лунного календаря.И будьте счастливыми. Жизнь одна. Коротка до безобразия. Хотя бы по кусочку счастья-то мы заслужили, ну?А иногда нужно лишь одно слово от одного человека. Кто знает, как отдается наше слово в сердце другого?И мира. Всем нам мира и покоя.

Источник: Александр Тверской / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора



