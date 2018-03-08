|В зоне АТО двух украинских военных задержали из-за стрельбы
|08.03.2018 20:00
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https://www.facebook.com/ato.news/posts/1879959715348159
Национальная полиция и военная служба правопорядка ВСУ выясняют обстоятельства, приведшие к инциденту. "Этот низкий поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности", – заявили в штабе.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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