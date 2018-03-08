|Ольга Сумська похвалилася молодшою донечкою Анною (ФОТО)
|08.03.2018 20:05
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Відома актриса Ольга Сумська - матуся двох доньок, старшої Тоні Паперної, яка вже й сама мама, і молодшої Анни Борисюк, яка цього року вирушила в 11 клас.
Світлинами донечок зірка ділиться дуже рідко, тож шанувальники із нетерпінням очікують кадрів і радісно реагують на світлини. Так, у Інстаграмі Ольги з'явилося напередодні фото, на якому Анна позує з букетом квітів та фруктів.
У коментарях шанувальники почали сперечатися, на кого ж схожа дівчина. Що скажете ви?
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